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Londra: calo per Coca-Cola Europacific Partners

Migliori e peggiori
Londra: calo per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Pressione sulla società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, che tratta con una perdita dell'1,98%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coca-Cola Europacific Partners rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Coca-Cola Europacific Partners è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 85,18 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 88,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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