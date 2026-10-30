Londra: andamento rialzista per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, con una variazione percentuale del 2,00%.
Lo scenario su base settimanale di Coca-Cola Europacific Partners rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Coca-Cola Europacific Partners, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 84,52 sterline. Primo supporto visto a 83,52. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 82,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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