Opa Webuild su Trevi, via libera dell'Antitrust: nessuna istruttoria sull'operazione

(Teleborsa) - Webuild ha ottenuto il via libera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale . L'Offerta, annunciata il 29 luglio 2026 e riqualificata il 30 ottobre come obbligatoria, è stata esaminata dall'Agcm, che nell'adunanza del 17 novembre ha deliberato "di non procedere all'avvio dell'istruttoria sull'operazione di concentrazione".



Per l'Autorità l'operazione "non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante".







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