Webuild, via libera dell'antitrust arabo all'opa su Trevi
(Teleborsa) - La General Authority for Competition (GAC) dell'Arabia Saudita ha dato la propria autorizzazione all'opa promossa da Webuild su Trevi-Finanziaria Industriale, determinando pertanto l'avveramento della relativa condizione di efficacia.
In particolare, l'autority ha comunicato, mediante il rilascio di una No-Objection Letter, la propria non opposizione al perfezionamento dell’operazione di concentrazione, senza imporre condizioni, limitazioni o prescrizioni.
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