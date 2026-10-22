Milano 9:24
49.022 -1,25%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 9:24
10.683 -0,65%
25.409 -0,92%

Webuild, via libera dell'antitrust arabo all'opa su Trevi

Finanza
Webuild, via libera dell'antitrust arabo all'opa su Trevi
(Teleborsa) - La General Authority for Competition (GAC) dell'Arabia Saudita ha dato la propria autorizzazione all'opa promossa da Webuild su Trevi-Finanziaria Industriale, determinando pertanto l'avveramento della relativa condizione di efficacia.

In particolare, l'autority ha comunicato, mediante il rilascio di una No-Objection Letter, la propria non opposizione al perfezionamento dell’operazione di concentrazione, senza imporre condizioni, limitazioni o prescrizioni.


Condividi
```