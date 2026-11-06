OPA Trevi, Webuild riceve ok dalla Francia in materia di investimenti esteri

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie Trevi , Webuild ha ottenuto il via libera dal Ministero dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale, Energetica e Digitale francese ai sensi della normativa francese in materia di controllo degli investimenti esteri.



In particolare, con provvedimento di ieri 5 novembre, l'autorità francese ha ritenuto che l'acquisizione del controllo delle società di diritto francese del gruppo Trevi (Trevi Fondations Spéciales e Soilmec France) da parte di Webuild non rientri nell’ambito di applicazione della normativa francese in materia di investimenti esteri, senza imporre condizioni, limitazioni o prescrizioni.

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