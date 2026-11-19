Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di LU-VE Group rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 63,77 Euro, mentre i supporti sono stimati a 62,67. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 64,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```