Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di LU-VE Group rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 63,77 Euro, mentre i supporti sono stimati a 62,67. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 64,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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