Piazza Affari: mette il turbo STMicroelectronics

(Teleborsa) - Effervescente l' azienda italo-francese di semiconduttori , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,99%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che STMicroelectronics mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,81%, rispetto a -2,27% del principale indice della Borsa di Milano ).





Il quadro tecnico del produttore di chip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 42,13 Euro con tetto rappresentato dall'area 42,76. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 41,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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