Piazza Affari: mette il turbo STMicroelectronics
(Teleborsa) - Effervescente l'azienda italo-francese di semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che STMicroelectronics mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,81%, rispetto a -2,27% del principale indice della Borsa di Milano).
Il quadro tecnico del produttore di chip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 42,13 Euro con tetto rappresentato dall'area 42,76. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 41,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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