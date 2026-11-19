Piazza Affari: scambi in positivo per Ferragamo
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la maison del lusso, che tratta in utile del 2,05% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Salvatore Ferragamo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della casa di moda italiana mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,178 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,268. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,122.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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