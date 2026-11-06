Milano 12:52
49.869 -1,26%
Nasdaq 5-nov
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Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 12:52
10.535 -2,30%
Francoforte 12:52
25.705 -2,36%

Piazza Affari: in calo Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Ferragamo
Si muove verso il basso la maison del lusso, con una flessione del 2,54%.
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