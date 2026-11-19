S&P conferma Carmila a "BBB" dopo l'accordo su IGD: l'operazione rafforza scala e diversificazione

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha confermato i rating "BBB/A-2" di lungo e breve termine di Carmila , la società francese di immobili commerciali, dopo l'accordo per acquisire IGD . L'outlook resta stabile. Secondo l'agenzia, l'operazione rafforzerà il portafoglio di Carmila in termini di scala e diversificazione. Trattandosi di un'operazione interamente in azioni, l'effetto sui parametri di credito sarà limitato e coerente con il rating attuale.



L'operazione prevede l'acquisto del 40,9% di IGD da Coop Alleanza 3.0 tramite scambio di azioni, seguito da un'OPA obbligatoria sulle restanti azioni alle stesse condizioni. Carmila ha già ottenuto il sostegno di Unicoop Etruria, secondo azionista con circa il 10%, e arriverebbe quindi ad almeno il 51% di IGD. Gli azionisti IGD riceveranno 0,31 azioni Carmila per ogni azione IGD, con un premio di circa il 21% sul prezzo corrente. Il lancio dell'offerta è atteso nel primo semestre 2027, con l'obiettivo di arrivare al 100% e al delisting di IGD entro fine 2027.



S&P giudica positivamente il portafoglio di IGD, che porterà 25 centri commerciali in Italia, soprattutto al Nord e al Centro. L'agenzia ne sottolinea la piattaforma operativa consolidata e la grande dimensione media degli asset. Il portafoglio presenta solidi fondamentali: tasso di occupazione del 96%, rendimento netto iniziale del 6,2% e incidenza dei costi di occupazione sui ricavi dei tenant dell'11%. Anche i dati recenti sono solidi: nei primi nove mesi del 2026 i ricavi netti da locazione a perimetro costante sono saliti del 3,4% e le vendite dei tenant del 4,2%.



A operazione completata, l'Italia peserà circa il 25% del portafoglio di Carmila, contro il 6% attuale. Il valore lordo degli asset salirà pro forma a circa 8,7 miliardi di euro, da 6,8 miliardi. S&P si aspetta inoltre che Carmila ceda le attività in Romania, in linea con la strategia già adottata da IGD. I ricavi da locazione del gruppo combinato sono stimati a circa 600 milioni di euro nel 2027, contro i 445-455 milioni attesi per Carmila nel 2026. L'operazione potrebbe anche generare efficienze dall'integrazione delle due piattaforme.



La leva finanziaria aumenterà moderatamente con il consolidamento del debito di IGD. Questo comprende principalmente un bond da 300 milioni di euro in scadenza nel 2030 e circa 475 milioni di debito bancario con scadenze tra il 2031 e il 2032. Il costo medio del debito di IGD, pari a circa il 5,2% contro il 3% di Carmila, peserà leggermente sulla copertura degli interessi. S&P stima per il 2027: un rapporto debito su debito più patrimonio netto in salita al 44-45%; un rapporto debito/EBITDA tra 7,5 e 8 volte; una copertura degli interessi sopra 3 volte.

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