Piazza Affari: positiva la giornata per Saipem

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che lievita del 2,14%.



Lo scenario su base settimanale di Saipem rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della società ingegneristica italiana segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,133 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,295. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,028.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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