Sciopero generale, domani Italia in piazza: disagi per trasporti e servizi

(Teleborsa) - Sono due gli scioperi generali di 24 ore proclamati per domani da CGIL e Cobas, affiancati dalle manifestazioni studentesche. Oltre cento le iniziative organizzate in tutta Italia per protestare contro la manovra.



L’astensione coinvolge numerosi settori pubblici e privati, tra cui scuola, sanità, trasporto pubblico locale, taxi, porti e logistica. Esclusi dallo sciopero generale il trasporto aereo e quello ferroviario, anche se per i treni è previsto un ulteriore stop dalle 21 di venerdì 20 alle 20 di sabato 21 novembre, proclamato da Sgb e Cub Trasporti.



Per bus, tram e metropolitane sono possibili disagi per 24 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia locali. Alcune aziende, tra cui Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari, sono escluse dalla mobilitazione.



Anche per i taxi sciopero di 24 ore, articolato all'interno dei turni e garantendo i servizi minimi. Nel trasporto marittimo, per i collegamenti con le isole maggiori ritardi di 24 ore alla partenza della nave; per i collegamenti con le isole minori sciopero dalle 00.01 alle 24 (in entrami i casi ad esclusione di linee e servizi essenziali).



Lo sciopero interessa anche la logistica e i lavoratori di autostrade e Anas.



Sul fronte delle manifestazioni, la CGIL ha organizzato circa 100 iniziative, mentre i Cobas promuovono oltre 40 cortei territoriali. A queste si aggiungono le mobilitazioni studentesche previste in numerose città italiane.













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