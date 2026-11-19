UniCredit, Orcel vede oligopolio in Italia entro il 2029. In Commerz: rischio di esecuzione molto basso

Sul risiko: saremo "l’unico o uno dei due compratori" degli asset da dismettere

(Teleborsa) - "Quando si parla di rischi di esecuzione in Commerzbank , noi, onestamente, non ne vediamo. Si tratta di replicare un modello già collaudato, con le stesse persone che lo hanno reso vincente". Lo ha detto Andrea Orcel, CEO di UniCredit , intervenendo alla JP Morgan Financials Conference di Londra. L'intervento arriva nel giorno in cui il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha raggiunto un'intesa di massima con il governo tedesco sull'istituto di Francoforte. "Nella prima fase, applicheremo il modello che abbiamo già utilizzato con successo in Hvb", ha aggiunto.



Il riferimento è al percorso della controllata tedesca, che negli ultimi cinque anni ha visto il rapporto costi/ricavi scendere dal 55% al 36% e il rendimento del capitale moltiplicarsi per sei, fino al 24%. "Le stesse persone che hanno realizzato quel risultato possono contribuire a fare lo stesso in Commerzbank", ha detto Orcel. "Hanno imparato dal loro errore in Hvb, non possono commettere lo stesso errore in Commerzbank".



Orcel ha spiegato nel dettaglio come si arriva alle uscite previste in Germania. "Per quanto riguarda la riduzione dei costi di 1,4 miliardi, il 40% non è legato al personale, non ha alcun impatto su questioni di natura sociale", ha sottolineato. "Del restante 60%, circa il 40% è riconducibile alla razionalizzazione della rete internazionale". Di conseguenza, "la quota di costi legati al personale che rimane focalizzata sulla Germania rappresenta circa il 35% della riduzione totale dei costi".



Su questa parte, ha spiegato il CEO, UniCredit applicherà lo stesso approccio adottato nel gruppo e in Hvb: "Non interveniamo dal basso, ma dall'alto. Riduciamo i livelli gerarchici, snelliamo l'organizzazione e ampliamo le responsabilità del management, mantenendo però intatta la rete operativa e i livelli più bassi della struttura. Stimiamo che questo comporti un'ulteriore riduzione del 15% dei costi del personale. Resta quindi un 20%: si tratta dei noti esuberi di circa 5.000 unità, distribuiti su un arco di 3-4 anni, e disponiamo di una notevole flessibilità nelle modalità di attuazione". In parallelo, "dovremo procedere a nuove assunzioni per potenziare il trade finance. Esistono dunque ampi margini per raggiungere un accordo con i sindacati".



"Sebbene ogni operazione comporti dei rischi, il rischio di esecuzione in questo caso è davvero molto basso", ha ribadito Orcel. "E vi garantisco che il costo è decisamente inferiore rispetto all'acquisizione di una banca, alla sua integrazione, alla sua eventuale scissione in due entità, e così via, come invece stanno facendo alcuni nostri concorrenti".



Sulla possibile fusione inversa di Hvb in Commerzbank, Orcel ha detto che "per noi non è un problema". Ha però ricordato che, in base alla normativa tedesca, servono 18 mesi per arrivare alla fusione in un'unica entità giuridica: "se iniziassimo domani, arriveremmo all'estate del 2028. Quindi, quando qualcuno teme che tutto possa accadere da un giorno all'altro, non è così".



Sul mercato domestico, Orcel ha rivendicato la scelta della crescita organica: "Dopo il tentativo di acquisizione di Banco Bpm , abbiamo deciso di puntare sulla crescita organica, la strategia è assolutamente quella giusta". A settembre, ha spiegato, UniCredit stava "guadagnando tra i 10 e i 12 punti base di quota di mercato al mese, sia nei prestiti sia nei depositi". "Nel 2026 6 delle 7 principali banche sono state coinvolte in processi di M&A, noi siamo gli unici a non aver partecipato", ha ricordato. "Stimiamo una perdita di quota di mercato complessiva di circa 5-6 punti percentuali e prevediamo di poterne intercettare almeno la metà. Questo accelererà la nostra capacità di crescita".



Secondo il CEO, "entro la fine del 2029, il settore si sarà stabilizzato. Si arriverà, di fatto, a un oligopolio - il che non è necessariamente un male, come dimostrano i casi di Australia e Canada - con quattro gruppi bancari ben consolidati che deterranno oltre il 60% del mercato. A quel punto, sarà difficile modificare le quote di mercato".



Un'ulteriore accelerazione potrebbe arrivare dai rimedi antitrust. "Alcune delle banche dovranno vendere sportelli, asset. Se lo faranno chi li comprerà? Probabilmente saremo l'unico o uno dei due compratori", ha detto Orcel. In quel caso, ha spiegato, UniCredit potrebbe accelerare la crescita acquistando in modo selettivo gli asset da dismettere: "Si tratterebbe, dunque, di un'accelerazione che va oltre il 15%" di quota di mercato stimata.

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