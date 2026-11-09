UniCredit, Orcel su Commerzbank-HVB: "non confondiamo la difesa anti-M&A con la realtà"

(Teleborsa) - L'integrazione tra Commerzbank e HVB avrà un impatto molto più contenuto rispetto al consolidamento in corso in Italia, perché le due banche sono complementari e il mercato tedesco è molto più frammentato. È la tesi dell'AD di UniCredit , Andrea Orcel, che nella conference call sui risultati del terzo trimestre si è detto ottimista sull'operazione in Germania.



"In Italia c'è un intero mercato che si sta fondendo", ha detto Orcel, invitando a cercare un altro caso in cui sei delle prime sette banche di un Paese si siano fuse contemporaneamente. "Questo crea turbolenza. Ogni CEO vi dirà che c'è M&A e che ne trarrà beneficio. Ma questa volta ci sono sei CEO che devono realizzare integrazioni e generare sinergie". Dall'altra parte c'è una sola banca, con una squadra già avviata su un percorso di crescita organica che vuole accelerare. "Non vedo le prime sette banche in Germania fondersi", ha aggiunto. "Il livello di turbolenza sarà molto, molto inferiore".



Il secondo elemento è la frammentazione del mercato tedesco. Secondo Orcel, HVB e Commerzbank insieme arriverebbero a malapena al 9% di quota di mercato, e nel Mittelstand, le piccole e medie imprese tedesche, probabilmente ben sotto il 15%. In Italia, invece, in molte regioni e su molti prodotti le banche che si stanno aggregando supereranno ampiamente il 20%.



Il terzo fattore è la distribuzione geografica. Le banche italiane si sono sviluppate su scala nazionale, con quote di mercato distribuite in modo relativamente uniforme. In Germania, invece, HVB è molto forte in Baviera e nel Nord-Est, mentre Commerzbank è molto forte nel centro del Paese. "Non ci sovrapponiamo geograficamente", ha detto il CEO, spiegando che le reti retail e la clientela Mittelstand saranno quindi molto meno toccate. UniCredit ha anche analizzato quanti clienti Mittelstand vedrebbero aumentare in modo significativo la propria concentrazione sul gruppo, per esempio oltre il 20% dei finanziamenti. Il risultato, secondo Orcel, è una percentuale a una sola cifra bassa. "Non confondiamo la difesa anti-M&A con la realtà. Le due banche sono molto complementari".



Infine, Commerzbank entrerebbe in un gruppo determinato a guadagnare quote di mercato, non a perderle. "Faremo tutto il possibile per non toccare le reti commerciali di queste due banche, e abbiamo preso un impegno in tal senso", ha affermato Orcel. La banca intende anzi investire ulteriormente nella crescita e dimostrare ai clienti di voler restare al loro fianco. "Per questo operare in un contesto di mercato difficile è un bene, perché potremo dimostrare ancora una volta che ci siamo quando c'è bisogno di noi". Le considerazioni di rischio vengono naturalmente tenute in conto, ha aggiunto, ma il CEO si aspetta che le due banche si trovino in una posizione relativamente buona.



Orcel ha riconosciuto che l'operazione possa generare nervosismo. Chi vede le notizie su una presa di controllo e una combinazione ha il diritto di essere preoccupato, ma secondo il CEO non dovrebbe esserlo, perché scoprirà "che il modo in cui integriamo è molto più morbido e che il nostro obiettivo è proteggere quanta più quota di mercato possibile". Non è necessariamente così per tutte le integrazioni in corso in Italia, ha osservato, dove le banche puntano a creare valore in determinati segmenti e le sovrapposizioni sono molto maggiori.



"Per questo siamo ottimisti", ha concluso Orcel. "Naturalmente è una combinazione, ci sarà nervosismo e ci saranno conseguenze, ma la nostra priorità assoluta è evitare che ciò accada".

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