Agricole-BPM, Rossi: "Sarei sorpreso se si ricorresse a un golden power forte"

(Teleborsa) - "Se si ricorresse a un golden power forte come quello usato verso Unicredit sarei molto sorpreso", ha detto Salvatore Rossi, ex Dg di Bankitalia, in un’intervista a Repubblica, a proposito del riassetto bancario.



"Si tratta di tre grosse operazioni - ha ricordato - che testimoniano come il mercato italiano si sia mosso parecchio, più di altri settori non finanziari. Quelle di Intesa su Mps e di Unicredit su Commerz mi pare siano quasi concluse mentre per Crédit Agricole e Banco Bpm molti aspetti vanno ancora discussi. Tutte e tre le operazioni semplificano il sistema bancario e questo va bene".



L’operazione in corso tra Credit Agricole e Bpm è un’operazione italiana e interna "perché riguarda le attività italiane del gruppo transalpino".



In merito al prelievo forzoso, Rossi ha dichiarato: "Domandare soldi alle banche è molto facile, non solo in Italia e soprattutto ora che i profitti non mancano. Va però ricordato che per molti anni le banche hanno chiuso bilanci difficili, spesso in perdita. Inoltre, quando si maneggia la leva fiscale occorre stare attenti a non fare discriminazioni tra categorie. Quindi va bene che paghi di più chi ha di più, ma deve valere per tutti, non solo per le banche".



(Foto: Sylvain Robin | Dreamstime)

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