USA, stoccaggi GAS settimanali +20 BCF sotto le attese

(Teleborsa) - Rallentano nettamente gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 13 novembre 2026 sono risultati in crescita di 20 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela inferiore al consensus (27 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 61 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.882 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dell'1,7% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.948 BCF) e in aumento del 2,1% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.802 BCF

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