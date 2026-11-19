Vola a New York Alphabet

(Teleborsa) - Rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,82%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alphabet evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alphabet rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Alphabet segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 290,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 295,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 287,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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