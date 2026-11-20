Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio , che presenta una flessione del 3,28%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di ArcelorMittal suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 52,71 Euro con tetto rappresentato dall'area 53,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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