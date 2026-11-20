Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio, che presenta una flessione del 3,28%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di ArcelorMittal suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 52,71 Euro con tetto rappresentato dall'area 53,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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