Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio, che presenta una flessione dell'1,97%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, ArcelorMittal è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 58,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 57,41. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 58,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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