Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio , che presenta una flessione dell'1,97%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, ArcelorMittal è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 58,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 57,41. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 58,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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