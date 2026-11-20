Anthropic cede alla pressione delle vendite dopo IPO boom

(Teleborsa) - Dopo un debutto stellare, Anthropic ritraccia vistosamente a New York: il titolo perde circa il 10% a 87,33 dollari, al di sopra dei livelli peggiori della giornata, quando la casa madre di Claude era arrivata a perdere circa il 17%. Ne risente il Nasdaq, che flette oggi del 2,2% a causa dei timori relativi al possibile scoppio di una bolla dell'IA.



L'IPO come previsto si è rivelata un gran successo, con una raccolta di 81,3 miliardi ed un'offerta di azioni che è stata progressivamente rivista al rialzo, da 825 milioni inizialmente previsti a 980 milioni, per soddisfare una domanda esorbitante. Al termine del collocamento il titolo era stato valutato 83 dollari, ben oltre la forchetta indicativa fra 70 e 73 dollari, valutando la società fondata da Dario Amodei 1.500 miliardi di dollari. Valutazione che poi, dopo i primi scambi in Borsa era arrivata a a superare i 2mila miliardi di dollari.



Oltre all'offerta pubblica, Anthropic sta raccogliendo altri 26 miliardi di dollari attraverso un collocamento privato separato allo stesso prezzo di 83 dollari per azione. La raccolta fondi combinata porta il valore totale dell'operazione a circa 107,3 ??miliardi di dollari.

Condividi

```