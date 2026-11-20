Bending Spoons batte le stime e alza la guidance. Accordo per Mailchimp da 3,7 miliardi

Collocamento privato da 1,3 miliardi

(Teleborsa) - Giornata densa di annunci per Bending Spoons , la società italiana quotata al Nasdaq specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione. Il gruppo guidato da Luca Ferrari ha diffuso i risultati del terzo trimestre, chiusi sopra le attese degli analisti, e ha alzato le previsioni per il 2026. Ha inoltre annunciato l'accordo per acquisire Mailchimp da Intuit e un collocamento privato di azioni da 1,3 miliardi di dollari.



I conti del trimestre



Nel terzo trimestre i ricavi sono saliti del 125% a 780 milioni di dollari, contro i 745,7 milioni attesi dal consenso LSEG. La crescita è dovuta soprattutto alle acquisizioni degli ultimi dodici mesi: Airtable, AOL, Eventbrite, Harvest, MileIQ, Tractive e Vimeo. La crescita organica si è fermata al 3%, sostenuta da Tractive e WeTransfer e frenata dal calo dei ricavi di Remini. Airtable, la cui acquisizione si è chiusa a inizio settembre per un enterprise value di 1,29 miliardi, ha contribuito con 38 milioni.



L'Adjusted Operating Income è salito del 130% a 424 milioni di dollari, con un margine del 54%, in aumento di un punto. L'utile operativo è cresciuto invece del 34% a 172 milioni, con il margine sceso dal 37% al 22%. Sul dato pesano l'aumento degli ammortamenti delle attività immateriali acquisite, che includono un onere una tantum di 65 milioni legato alle allocazioni del prezzo di acquisto, oltre ai costi di riorganizzazione e transazione. L'utile per azione rettificato è quasi raddoppiato a 0,42 dollari, contro gli 0,30 attesi dagli analisti. Quello diluito è sceso del 3% a 0,13 dollari, anche per l'aumento del numero di azioni dopo l'IPO.



L'utile netto è salito del 7% a 90 milioni, ma solo grazie a un beneficio fiscale di 43 milioni, che include 57 milioni una tantum legati al rilascio parziale di un fondo svalutazione connesso all'acquisizione di Vimeo. L'utile prima delle imposte è infatti sceso del 44%, da 85 a 47 milioni. A pesare sono soprattutto gli oneri finanziari, saliti a 107 milioni da 41 milioni per effetto del debito contratto per finanziare le acquisizioni: valgono oltre il 60% dell'utile operativo del trimestre.



A fine settembre l'indebitamento netto era di 4 miliardi di dollari, con un rapporto di leva di 2,1 volte. Nel trimestre il debito netto è calato di 187 milioni, grazie ai circa 1,09 miliardi netti incassati con l'IPO e a 261 milioni di cassa operativa, a fronte di 1,21 miliardi spesi in acquisizioni. La liquidità disponibile ammontava a 3,36 miliardi.



Guidance in rialzo



Per l'intero 2026 Bending Spoons prevede ora ricavi tra 3,07 e 3,09 miliardi di dollari, contro la precedente forchetta di 2,78-2,82 miliardi e i 2,90 miliardi stimati dal consenso. La crescita organica implicita è del 4% nel punto medio. Anche l'Adjusted Operating Income atteso sale, a 1,58-1,60 miliardi da 1,46-1,51 miliardi. Il rialzo riflette prospettive migliori per le attività già in portafoglio e il contributo di Airtable e Miro. Per il quarto trimestre il gruppo indica ricavi tra 984 milioni e 1 miliardo, con una crescita organica del 5% nel punto medio, e un Adjusted Operating Income tra 470 e 490 milioni. Le stime non includono Mailchimp.



L'operazione Mailchimp



Bending Spoons ha firmato un accordo definitivo per acquisire da Intuit la piattaforma di email marketing Mailchimp, per un enterprise value di 3,68 miliardi di dollari. L'operazione è interamente in contanti, ma Intuit reinvestirà 368 milioni dei proventi in nuove azioni di Bending Spoons. La chiusura è attesa all'inizio del 2027, subordinata alle autorizzazioni regolamentari. Nel 2021 Intuit aveva acquisito Mailchimp per circa 12 miliardi di dollari.



"Mailchimp è un brand potente, costruito in due decenni di trasformazione della categoria dell'email marketing", ha commentato Ferrari. "Dopo il closing investiremo in modo sostanziale nel business, partendo dagli strumenti potenti e facili da usare che i clienti già apprezzano". Jack Tam, Senior Vice President di Intuit, si è detto fiducioso che Bending Spoons "guiderà Mailchimp verso un successo continuo in questo nuovo capitolo". Citi e JPMorgan sono advisor finanziari principali di Bending Spoons, affiancati da Goldman Sachs e UniCredit .



Le altre operazioni



Bending Spoons ha concordato con investitori istituzionali, nuovi ed esistenti, la vendita di 32,5 milioni di azioni tramite un collocamento privato da circa 1,3 miliardi di dollari lordi, che è risultato sovrasottoscritto. "Quando emettiamo azioni, cerchiamo partner che condividano le nostre ambizioni di lungo periodo", ha detto Ferrari.



Guardando alle altre operazioni dopo la chiusura del trimestre, comunque già note, Bending Spoons ha anche: raccolto 330 milioni di dollari con un collocamento privato di 10 milioni di azioni sottoscritto da Berkshire Hathaway; completato l'acquisizione di Miro, per un enterprise value di 1,36 miliardi; emesso obbligazioni senior garantite per 1,25 miliardi di dollari e 500 milioni di euro con scadenza 2032; ampliato i term loan esistenti di 1,25 miliardi di dollari e 395 milioni di euro, con scadenza 2031.



Il quadro finanziario è quindi destinato a cambiare. Il rapporto di leva di 2,1 volte di fine settembre si basa su un EBITDA pro forma che include anche i risparmi di costo attesi. Dopo la chiusura del trimestre, però, il gruppo ha raccolto nuovo debito per 2,5 miliardi di dollari e 895 milioni di euro e ha in programma acquisizioni per oltre 5 miliardi tra Miro e Mailchimp. A fronte di questo, i nuovi aumenti di capitale valgono circa 2 miliardi. L'indebitamento netto è quindi destinato a salire in modo significativo.



L'intelligenza artificiale



Nel comunicato Bending Spoons dedica ampio spazio all'uso interno dell'AI. Dall'inizio del 2026 il numero di pull request per ingegnere software è più che quadruplicato, mentre il costo di inferenza per pull request si è circa dimezzato. Rispetto ai picchi di metà anno il calo supera il 90%, grazie al maggiore ricorso a modelli open-weight ospitati in proprio. Il gruppo ha inoltre presentato Diagram, uno strumento di design proprietario basato sull'AI, e ha avviato le assunzioni negli Stati Uniti.

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