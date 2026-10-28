Bending Spoons, prezzata l'emissione di bond in doppia valuta: aumentata a 1,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Bending Spoons , società tecnologica italiana quotata sul Nasdaq e specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione, ha prezzato l'emissione di titoli obbligazionari senior garantiti in doppia valuta, il cui importo complessivo è stato incrementato fino a raggiungere un controvalore di circa 1,8 miliardi di dollari.



Le emissioni comprendono titoli senior garantiti denominati in dollari statunitensi per un ammontare complessivo di 1,25 miliardi di dollari, con un tasso di interesse del 9,625%, e titoli senior garantiti denominati in euro per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, con un tasso di interesse dell'8,625%; entrambe le serie hanno scadenza nel 2032. L'importo è stato aumentato rispetto all'ammontare inizialmente previsto di circa 1,5 miliardi di dollari, a seguito di una domanda significativa.



I titoli denominati in dollari statunitensi saranno emessi da Bending Spoons US Inc., una società costituita nel Delaware, mentre i titoli denominati in euro saranno emessi da Bending Spoons Operations S.p.A., una società per azioni costituita secondo la legge italiana. Ciascun emittente è una società controllata indirettamente al 100% da Bending Spoons.



I proventi netti saranno destinati al finanziamento di future acquisizioni, al pagamento di costi, commissioni, spese e imposte connessi alle emissioni, nonché ad altre finalità aziendali generali. Sarà presentata istanza per la quotazione dei titoli sul Luxembourg Stock Exchange e per la loro ammissione alla negoziazione nel Specialist Securities Segment del mercato Euro MTF.

Condividi

```