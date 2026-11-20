Cash Collect UniCredit su BPM, Prysmian, Saipem e Stellantis: 2,12% al mese e barriera al 60%

Il certificato DE000UR4DMT5 quota sotto la pari dopo il crollo di Stellantis, il titolo peggiore del paniere: struttura, sottostanti e scenari fino a ottobre 2028

(Teleborsa) - Il certificato DE000UR4DMT5 fa parte di una serie di cinque Cash Collect su panieri di azioni italiane lanciata da UniCredit a inizio novembre. L'emittente è UniCredit Bank GmbH e lo strumento appartiene alla famiglia Cash Collect Worst Of con effetto memoria e rimborso anticipato automatico Step-Down. Il paniere comprende Banco BPM , Prysmian , Saipem e Stellantis . Il prezzo di emissione era di 100 euro e la rilevazione iniziale è avvenuta il 2 novembre 2026.



Il quadro macroeconomico resta difficile. L'inflazione è al 4% nell'area euro e sopra il 5% in Italia, spinta soprattutto dall'energia. A dicembre la BCE rivedrà le proiezioni per decidere se serve un altro rialzo dei tassi. Il tasso sui depositi è al 2,50%.



Protezione e rendimento

Il certificato paga un premio mensile condizionato del 2,12%, cioè un potenziale 25,44% annuo. Per incassarlo, alla data di osservazione tutte le azioni devono valere almeno il 60% del rispettivo valore iniziale. Con l'effetto memoria, i premi non pagati vengono recuperati alla prima data in cui la condizione torna soddisfatta. Il primo pagamento era previsto per il 19 novembre. Anche la barriera sul capitale è al 60%, ma viene verificata solo alla scadenza.



L'entità del premio riflette il rischio del paniere. Nella stessa serie, il paniere Banco BPM, Eni, Prysmian e Saipem paga l'1,73% al mese, quello su Prysmian, Saipem, Stellantis e STMicroelectronics il 2,24%. È quindi soprattutto la presenza di Stellantis a far salire la cedola. Per chi compra oggi a 94,02 euro, il premio vale circa il 2,25% al mese sul capitale investito. In caso di rimborso a 100 euro, si aggiungerebbe una plusvalenza di circa il 6,4%. Tutti i valori sono al lordo delle imposte.



Stellantis, il titolo peggiore del paniere

Il 2 novembre il titolo aveva chiuso a 4,2395 euro, valore vicino allo strike: i livelli ufficiali sono indicati nelle Condizioni Definitive. Con il titolo a 3,29 euro, la performance è di circa -22%. La barriera teorica è in area 2,54 euro, circa il 23% sotto il prezzo attuale. Nel terzo trimestre il risultato operativo rettificato è stato di 256 milioni su 37,6 miliardi di ricavi, con un margine dello 0,7% e un free cash flow industriale negativo per circa 4 miliardi. La perdita netta è scesa del 90%, a 453 milioni. L'amministratore delegato Antonio Filosa ha confermato l'obiettivo di riportare in positivo il free cash flow industriale nel 2027 e di superare i 3 miliardi nel 2028. Il rating è a un solo gradino dalla categoria junk, ma il gruppo dispone di 42,7 miliardi di liquidità industriale e di una posizione finanziaria netta industriale positiva per 5,4 miliardi. Per il 2026 non verrà pagato alcun dividendo. Pesano anche le vendite allo scoperto: le azioni prestate sono arrivate a circa il 19% del flottante, il livello più alto da oltre dieci anni. Il consenso dei 21 analisti che seguono il titolo è "Hold", con un target medio di 5,13 euro. Il prossimo appuntamento è il FaSTLAne 2030 / Maserati Day, il 10 dicembre a Modena.



Banco BPM, conti solidi e fusione sul tavolo

Il 2 novembre il titolo aveva chiuso a 13,54 euro. Con il prezzo attuale di 14,715 euro è circa l'8,7% sopra lo strike, e la barriera è circa il 45% più in basso. Nei nove mesi l'utile netto adjusted è salito del 2,6% al record di 1,532 miliardi. Il rapporto costi/ricavi è sceso al 44% e il CET1 ratio è al 14,27%. L'NPE ratio è all'1,88%. Il 9 novembre Crédit Agricole ha proposto di conferire le sue attività italiane in Banco BPM, con un premio del 20% e un dividendo straordinario da 1 miliardo. Il gruppo francese, che oggi ha il 29,6%, salirebbe a circa il 45%. La chiusura dell'operazione è prevista nella seconda metà del 2027. L'amministratore delegato Giuseppe Castagna ha però frenato: "È stata presa un po' troppo come una cosa fatta, ma non lo è". Il 23 novembre il titolo stacca un acconto sul dividendo di 0,50 euro, che farà scendere meccanicamente la quotazione. Se la fusione andasse in porto, il certificato verrebbe rettificato secondo le regole previste per gli eventi straordinari.



Prysmian, conti record ma titolo volatile

Il titolo aveva iniziato novembre a 110,40 euro, quindi il valore iniziale dovrebbe essere in area 111 euro. Oggi, a 110,65 euro (+2,5%), è praticamente sullo strike. Nel terzo trimestre l'Adjusted EBITDA è cresciuto del 32,1% a 851 milioni, con un margine del 16,8%. La guidance 2026 sull'EBITDA è stata alzata a 3,075-3,125 miliardi. Anche la previsione di free cash flow sale, a 1,75-1,85 miliardi. L'indebitamento netto è sceso a 2,857 miliardi. Jefferies conferma il giudizio Buy con target a 161 euro. Il titolo resta però sensibile al tema dell'intelligenza artificiale. A fine ottobre è stato colpito dalle vendite sul settore tecnologico, legate ai dubbi sugli investimenti nell'intelligenza artificiale. Il 4 novembre, poi, l'esito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti ha penalizzato i titoli legati ai data center.



Saipem, ordini in forte crescita

Il 2 novembre Saipem aveva chiuso a 4,40 euro. Oggi, a 4,323 euro, è circa l'1,7% sotto lo strike, nonostante il rialzo del 7,2% dopo la trimestrale. La barriera è circa il 39% più in basso. Nei nove mesi l'utile netto è sceso del 5% a 210 milioni. Gli ordini sono invece cresciuti del 48% a 11,1 miliardi e i ricavi del 4% a 11,5 miliardi. La fusione con Subsea7, da cui nascerà Saipem7, si completerà solo all'inizio del 2027. Anche in questo caso il certificato dovrà essere rettificato dall'emittente. Il titolo resta volatile: il 18 novembre aveva chiuso a 4,032 euro, in calo del 2,63%.



Durata e possibile scadenza anticipata

Dal 21 gennaio 2027 il certificato può essere rimborsato in anticipo ogni mese. La soglia parte dal 95% dello strike e scende di un punto al mese fino al 75% del 21 settembre 2028. In caso di rimborso anticipato, il pagamento avviene il quinto giorno lavorativo bancario dopo l'osservazione. Oggi Stellantis vale circa il 78% dello strike: per il rimborso di gennaio dovrebbe recuperare oltre il 22%. A prezzi invariati, la soglia verrebbe raggiunta solo intorno a luglio 2028. Nel breve periodo, quindi, il certificato funziona soprattutto come strumento che paga cedole.



Scenari a scadenza

La scadenza naturale è il 19 ottobre 2028. Se a scadenza il titolo peggiore è pari o superiore alla barriera, il certificato rimborsa 100 euro più il premio e quelli eventualmente in memoria. Se invece il titolo peggiore chiude sotto il 60%, il rimborso segue la sua performance: con un calo del 45% si ricevono 55 euro, oltre ai premi già incassati. Nessuna delle cinque emissioni prevede una protezione incondizionata del capitale. Resta inoltre il rischio di credito dell'emittente.



Riepilogo finale

Il DE000UR4DMT5 offre un premio elevato, l'effetto memoria e una barriera lontana, mentre l'acquisto sotto la pari aumenta il rendimento potenziale. Il rischio principale è però legato a Stellantis, il cui margine dalla barriera si è ridotto a circa il 23% in poche settimane. A questo si aggiungono due operazioni straordinarie, su Banco BPM e Saipem, che potrebbero cambiare la composizione del paniere. Lo strumento è adatto a investitori con alta propensione al rischio. Con il meccanismo worst of, il risultato dipende dal titolo più debole. Liquidità sul mercato secondario, tassazione e solidità dell'emittente incidono sul rendimento finale.

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