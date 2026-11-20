DHH, Ebitda adjusted stabile e utile netto -24% nei nove mesi

Le acquisizioni spingono il fatturato, crescita organica all'8%

(Teleborsa) - DHH ha registrato nei primi nove mesi del 2026 ricavi consolidati pari a 36,0 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025. Escludendo il contributo delle acquisizioni di BLS Consulting e X-Stream, consolidate rispettivamente da aprile e agosto 2026, la crescita organica è stata pari all’8%.



Il Cloud Computing - spiega l'azienda - è rimasto il principale segmento di attività, con ricavi pari a 11,0 milioni (+1%), in miglioramento rispetto al primo semestre. Il Gruppo ha continuato a sviluppare la propria offerta di infrastrutture per l’intelligenza artificiale, con ricavi da servizi basati su GPU in crescita di circa il 94% su base annua nei primi nove mesi del 2026. La crescita ha interessato tutti e tre i trimestri, con un’accelerazione nel mese di settembre, quando l’incremento ha superato il 120%.



L’EBITDA è stato pari a 9,7 milioni (-7%), con un EBITDA margin del 28%. L’EBITDA adjusted, al netto delle componenti non ricorrenti, si è attestato a 10,2 milioni, sostanzialmente stabile rispetto ai 10,1 milioni del 2025 (+1%), con un margine del 29%.



Il Gruppo ha sostenuto costi straordinari legati alle operazioni di M&A e ad altre attività non ricorrenti, oltre a maggiori costi sostenuti dalla holding, inclusi quelli connessi alle attività societarie e di mercato, tra cui il rafforzamento del corporate brokerage. Parallelamente, il Gruppo ha continuato a investire nello sviluppo del Cloud Computing e dell’offerta AI, rafforzando i team commerciali, di supporto e di sviluppo prodotto. Anche l’evoluzione del mix dei ricavi ha contribuito alla contrazione dei margini.



L’EBIT è stato pari a 5,0 milioni (-18%) e l’utile netto si è attestato a 2,8 milioni (-24%).



La situazione patrimoniale

Al 30 settembre 2026 la posizione finanziaria netta era pari a 2,3 milioni, rispetto a una cassa netta di 1,3 milioni al 31 dicembre 2025. Una dinamica che riflette anche gli investimenti effettuati, incluse le acquisizioni di BLS Consulting e del Perimetro B.1 del Gruppo Tessellis, per complessivi circa 5,5 milioni, e l’acquisto del 5% in Netalia per 0,5 milioni.



Le prospettive

L’andamento dei primi nove mesi del 2026 conferma la crescita delle attività principali del Gruppo, sostenuta sia dallo sviluppo organico sia dalle acquisizioni completate nel corso dell’anno. Queste ultime, consolidate solo parzialmente nei primi nove mesi, contribuiranno in misura maggiore ai risultati del quarto trimestre 2026 e per l’intero esercizio 2027. La crescita organica rimarrà una priorità, con particolare attenzione al Cloud Computing, alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale e allo sviluppo dei servizi destinati ai clienti business.

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