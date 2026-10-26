Sogefi, ricavi +1,2% e l'utile netto sale a 33,6 milioni nei nove mesi

EBITDA Adjusted a 111,8 milioni, in aumento dell'8,2%

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026, il Gruppo Sogefi ha registrato ricavi pari a 732,8 milioni di euro, in crescita dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.



L'EBITDA Adjusted si è attestato a 111,8 milioni, in aumento dell'8,2%; l'EBITDA margin si è elevato al 15,3% dei ricavi dei primi nove mesi 2026, rispetto al 14,3% dello stesso periodo del 2025.



Il margine di contribuzione è aumentato dal 29,5% dei primi nove mesi 2025 al 30,4%, riflettendo - spiega una nota - l'accurata gestione di pricing e acquisti in un contesto di forte inflazione dei costi di energia e materie prime dal secondo trimestre dell'anno. I costi fissi di gestione sono in linea con quelli del 2025 e la loro incidenza sui ricavi è marginalmente migliorata rispetto ai primi nove mesi del 2025 (15,1% rispetto a 15,2%).



L'EBIT Adjusted è stato pari a 51,6 milioni, in aumento del 3,6%, rappresentando il 7,0% dei ricavi, rispetto al 6,9% dei primi nove mesi 2025. L'aumento dell'EBIT Adjusted risulta più moderato rispetto a quello dell’EBITDA Adjusted a causa dei maggiori ammortamenti, in parte per gli investimenti di recente realizzazione soprattutto nel settore Aria e Raffreddamento, in parte per fattori congiunturali non ricorrenti (maggiori vendite di tooling, write-off di un nuovo progetto in Cina, dovuto alla congiuntura non favorevole del mercato).



Gli oneri non ricorrenti sono stati pari a 4,8 milioni, a fronte di 3,5 milioni nei primi nove mesi del 2025.



L'EBITDA, inclusi gli oneri non ricorrenti, ammonta a 107,0 milioni, +7,2%, con un EBITDA margin al 14,6% rispetto al 13,8% del corrispondente periodo del 2025.



L'EBIT, inclusi gli oneri non ricorrenti, è stato pari a 46,8 milioni, rispetto a 46,3 milioni nel 2025, con un EBIT margin del 6,4%, in linea con quello dei primi nove mesi del 2025.



Il Gruppo ha registrato un utile netto di 33,6 milioni, superiore a quello dello stesso periodo dell'esercizio precedente (28,1 milioni).



La situazione patrimoniale

La Posizione Finanziaria Netta a fine settembre 2026, escludendo i debiti per diritti d'uso, era positiva e pari a 18,3 milioni, rispetto a un indebitamento netto di 19,2 milioni al 31 dicembre 2025; includendo i debiti per diritti d’uso, era negativa per 23,2 milioni, rispetto a 56,3 milioni a fine dicembre 2025.



L'outlook

Sogefi, considerato l'andamento dei primi nove mesi e lo scenario di mercato per il quarto trimestre del 2026, conferma la previsione di un calo dei propri ricavi low-single digit (intorno al -1/2%) e prevede un Adjusted EBIT sostanzialmente stabile rispetto a quello registrato nell'esercizio 2025.

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