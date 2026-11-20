(Teleborsa) - Fincantieri
sale in Borsa, in una giornata complessivamente negativa per il mercato, grazie agli annunci sull'acquisizione di ordini in ambito militare e crocieristico
.
Sul primo fronte, Fincantieri ha annunciato
la firma di una Lettera di Intenti (LoI) tra i Ministri della Difesa di Italia e Argentina per la potenziale acquisizione da parte della Marina argentina di un massimo di 3 corvette FCX20
. Equita
stima un valore di circa 300 milioni di euro per unità, pari a un massimo di circa 900 milioni di euro complessivi
. Il potenziale contratto dovrebbe essere incluso nel soft backlog, con una potenziale conversione in hard backlog pensiamo entro la metà del 2027, subordinatamente alla finalizzazione del contratto.
Nel settore cruise, ha annunciato
un nuovo rilevante ordine per due nuove navi da crociera destinate a Carnival Cruise Line, con propulsione dual-fuel (LNG come combustibile principale), stazza lorda di circa 130k tonnellate e circa 1.650 cabine passeggeri ciascuna. Le unità saranno costruite a Marghera, con consegne previste nel 2033 e nel 2035. Qui Equita stima un valore complessivo dell'ordine in area 3 miliardi di euro
, pari a circa il 25% dell'order intake 2026 della divisione Shipbuilding.
Per quanto riguarda la difesa, "il potenziale contratto rappresenta un'interessante opportunità per sostenere il momentum commerciale nel segmento militare
e consentirebbe a Fincantieri di entrare nel mercato navale militare argentino, aumentando il peso dell'export nel portafoglio ordini e aprendo la strada a ulteriori opportunità commerciali nel Paese", commenta il broker. Nel cruise, "il nuovo ordine conferma il solido momentum del settore e l'elevata visibilità di lungo periodo, in un contesto di domanda sostenuta e capacità produttiva limitata, che mantiene, a nostro avviso, favorevole il potere negoziale dei cantieri
. L'accordo rafforza inoltre la relazione strategica con Carnival Corporation
, che, includendo le nuove unità, ha 12 navi ordinate a Fincantieri con consegne fino al 2039".
Discreta la performance di Fincantieri
, che si attesta a 11,13 euro, in aumento dello 0,91%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,29 e successiva a 11,66. Supporto a 10,93.