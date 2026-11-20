Francoforte: giornata depressa per AUMOVIO
(Teleborsa) - Sottotono la società tedesca di tecnologia automobilistica, che passa di mano con un calo del 2,02%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di AUMOVIO rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il fornitore di componenti e software per auto, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 28,73 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 29,38. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 28,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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