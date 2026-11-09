Francoforte: giornata depressa per AUMOVIO

(Teleborsa) - Sottotono la società tedesca di tecnologia automobilistica , che passa di mano con un calo del 2,67%.



Lo scenario su base settimanale di AUMOVIO rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico del fornitore di componenti e software per auto mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 31,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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