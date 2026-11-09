Francoforte: giornata depressa per AUMOVIO
(Teleborsa) - Sottotono la società tedesca di tecnologia automobilistica, che passa di mano con un calo del 2,67%.
Lo scenario su base settimanale di AUMOVIO rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del fornitore di componenti e software per auto mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 31,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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