Francoforte: nuovo spunto rialzista per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Avanza la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresenius Medical Care rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,11 Euro con area di resistenza individuata a quota 37,59. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 36,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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