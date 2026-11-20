Francoforte: rosso per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che mostra un decremento del 2,69%.
Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Rheinmetall AG suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 699,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 714,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 693,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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