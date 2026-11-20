Francoforte: rosso per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili , che mostra un decremento del 2,69%.



Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Rheinmetall AG suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 699,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 714,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 693,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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