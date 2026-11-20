Francoforte: scambi negativi per Lanxess
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia chimica tedesca, che sta segnando un calo del 2,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della società che produce prodotti chimici e polimeri si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,59 Euro. Prima resistenza a 11,97. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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