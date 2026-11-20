Francoforte: scambi negativi per Lanxess

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia chimica tedesca , che sta segnando un calo del 2,41%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della società che produce prodotti chimici e polimeri si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,59 Euro. Prima resistenza a 11,97. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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