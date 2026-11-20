Francoforte: si concentrano le vendite su Nemetschek
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di software per architettura e costruzioni, con un ribasso del 2,50%.
La tendenza ad una settimana di Nemetschek è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società tedesca di software per edilizia e media suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 54,03 Euro con tetto rappresentato dall'area 55,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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