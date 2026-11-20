



(Teleborsa) - In occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,rinnova il suo impegno a favore dei bambini più fragili e per l’occasione fa il punto sui primi 10 anni del, un progetto nato per garantire ai più piccoli ricoverati il diritto di continuare a crescere, giocare, apprendere e costruire relazioni significative anche durante il percorso di cura.“Il Programma Educativo per Bambini Lungodegenti rappresenta uno degli esempi più significativi dell'impegno sociale di Intesa Sanpaolo. - ha sottolineato, Chief Social Impact Officer - In dieci anni ha consentito a oltre mille bambini ricoverati di continuare a vivere esperienze educative fondamentali per la loro crescita, dimostrando come cura ed educazione possano procedere insieme. Questo progetto si inserisce in un impegno più ampio della Banca a favore dell'infanzia, della salute, dell'inclusione e del contrasto alla povertà educativa, nella convinzione che ogni bambino debba poter accedere alle stesse opportunità di sviluppo indipendentemente dalle condizioni di partenza. Perché investire nelle nuove generazioni significa investire nel futuro delle nostre comunità e del Paese”Dieci asili nido ospedalieri aperti in 10 anni in tutta Italia e oltre mille bambini lungodegenti accompagnati nei percorsi di cura. È quanto emerge dall’incontro ’’ ospitato a, sede di Intesa Sanpaolo per il Sociale a Brescia, che ha riunito rappresentati del mondo sanitario, educativo e del Terzo Settore per approfondire il valore dell’educazione come elemento essenziale del benessere dei bambini e parte integrante dei percorsi di cura.Il progetto, nato nel 2016 con l’apertura del primo nido ospedaliero presso l’, ha permesso la realizzazione di dieci spazi educativi dedicati ai piccoli da 0 a 3 anni ricoverati nei reparti di oncoematologia pediatrica. L’iniziativa ad oggi ha raggiunto oltre mille beneficiari, offrendo gratuitamente un supporto fondamentale allo sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo durante il percorso di cura.Il Programma è oggi attivo in dieci ospedali italiani, nelle città di Torino, Napoli, Monza, Padova, Trieste, Bologna, Genova, Bari, Firenze e Ancona; coprendo una fase delicata per i propri bambini e le loro famiglie, contribuisce a ridurre gli effetti dell’isolamento legato alla degenza e a garantire continuità nei processi di crescita, apprendimento e socializzazione.