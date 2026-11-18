Cesvi inaugura a Milano la quarta Casa del Sorriso

Sala: "Punto di riferimento per bambini e famiglie del Municipio 9"

(Teleborsa) - In vista della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, Cesvi ha inaugurato nel quartiere Maciachini, in via Taormina 17, la quarta Casa del Sorriso in Italia dopo Siracusa, Napoli e Bari. Lo spazio è gestito con Fondazione Aquilone Ets, attiva nel Municipio 9 dal 1993. Il nastro è stato tagliato da Ilaria Fiorillo, arrivata con il Tour del Sorriso dopo 1.500 km in bici.



La sfida solidale resta aperta: 10 euro per ogni chilometro, su cesvi.org/tourdelsorriso. Presenti il sindaco Giuseppe Sala, la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, la presidente di Cesvi Ilaria Dallatana, le ambasciatrici Cristina Parodi e Alexia, il vicedirettore generale Roberto Vignola, Andrea Forghieri di Intesa Sanpaolo e la presidente di Aquilone Sara Bezzi.



"Siamo felici che anche a Milano Cesvi apra una Casa del Sorriso", ha detto Sala. "Lo spazio ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento per le bambine, i bambini e gli adolescenti del Municipio 9 e per le loro famiglie. In un periodo in cui le disuguaglianze sociali si sono acuite, è fondamentale offrire a chi vive in una condizione di fragilità educativa, sociale ed economica nuove opportunità di crescita e socializzazione." Per Dallatana è "un passo importante nel percorso con cui Cesvi si impegna a contrastare le disuguaglianze": "Inaugurare questo spazio alla vigilia della Giornata significa ribadire che investire nella prevenzione, nell'educazione e nelle relazioni è una responsabilità collettiva".



Vignola ricorda che la Lombardia è undicesima in Italia, ultima tra le Regioni del Nord, nell'Indice regionale sul maltrattamento all'infanzia: nona per fattori di rischio ma tredicesima per servizi di prevenzione e cura. "Anche in Lombardia è necessario rafforzare i servizi per intercettare tempestivamente le situazioni di vulnerabilità. Con la nuova Casa vogliamo offrire uno spazio sicuro e accogliente, un modello da replicare anche in altre province."



Il Municipio 9 ha 188.904 abitanti, 27.498 tra 0 e 18 anni; la Casa punta a raggiungere ogni anno circa 300 persone con oltre 3.400 ore di attività. Per Forghieri la collaborazione "va oltre il sostegno economico". Nel 2025 il programma ha sostenuto in Italia 2.093 persone, di cui 1.384 minorenni. "Il viaggio finisce qui, ma ogni chilometro sostenuto continua nelle Case del Sorriso", ha detto Fiorillo.

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