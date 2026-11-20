(Teleborsa) - Nel primo trimestre
2027 Intuit
- la piattaforma globale di tecnologia finanziaria che offre TurboTax, Credit Karma, QuickBooks, Mailchimp, Intuit Enterprise Suite e Intuit Accountant Suite - ha registrato un fatturato totale
in aumento su base annua del 12%, raggiungendo i 4,4 miliardi di dollari. Tale performance è stata sostenuta in particolare dalla divisione Global Business Solutions
, che ha contribuito per 3,1 miliardi di dollari, in crescita del 15% rispetto a un anno fa. La divisione Consumer
è aumentata del 7% a 958 milioni. Di contro, il fatturato di Mailchimp
è diminuito dell'1% a 313 milioni.
L'utile operativo rettificato
è cresciuto del 46%, toccando 1,0 miliardo, mentre l'utile diluito rettificato per azione
è balzato del 56% a 2,91 dollari.
Al 31 ottobre 2026, il saldo totale di liquidità e investimenti
ammontava a 5,3 miliardi, mentre il debito complessivo
era pari a 6,9 miliardi di dollari.
Nel primo trimestre, Intuit ha riacquistato azioni
per un valore di 1,5 miliardi di dollari, con un incremento del 73% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'azienda dispone di un'autorizzazione residua complessiva di 6,4 miliardi di dollari per il riacquisto di azioni proprie.
Il Cda ha approvato un dividendo trimestrale di 1,38 dollari per azione
, pagabile il 15 gennaio 2027, che mostra un aumento del 15% per azione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Il commento del presidente e AD Sasan Goodarzi
"Abbiamo registrato un solido primo trimestre, con risultati superiori alla fascia alta delle nostre previsioni
". "La nostra piattaforma basata sull'intelligenza artificiale svolge sempre più compiti per conto di consumatori, imprese e professionisti della contabilità, trasformando i dati finanziari in informazioni strategiche e azioni concrete che li aiutano a ottenere risultati migliori. Sono soddisfatto delle innovazioni introdotte in questo trimestre e restiamo concentrati su un'esecuzione rigorosa, con l'obiettivo di costruire una crescita solida e duratura nel lungo periodo".Cessione di Mailchimp a Bending Spoons
Intuit ha stipulato un accordo definitivo per la vendita di Mailchimp
— piattaforma di automazione dell'email marketing dedicata alle imprese — a Bending Spoons, per un valore di circa 3,68 miliardi di dollari, di cui 3,31 miliardi di dollari in contanti e 368 milioni di dollari in azioni di Bending Spoons. Mailchimp entrerà a far parte del portafoglio di prodotti digitali di primo piano di Bending Spoons.
La cessione di Mailchimp - il cui perfezionamento è previsto per l'inizio dell'anno solare 2027 - consente a Intuit di focalizzarsi ulteriormente sullo sviluppo di soluzioni basate nativamente sull'intelligenza artificiale
che aiutano le aziende ad acquisire nuovi clienti, gestire il proprio funnel commerciale e favorire la crescita attraverso funzionalità che coprono l'intero ciclo, dall'acquisizione del contatto all'incasso.Guidance
La società ha aggiornato le previsioni sui ricavi
per l'intero anno fiscale 2027 e confermato le previsioni per l'intero anno riguardanti l'utile operativo e l'utile per azione. Tali stime però non includono alcun impatto derivante dalla vendita di Mailchimp, operazione attualmente in corso. Intuit aggiornerà tali previsioni al momento della chiusura dell'operazione.
Per l'intero anno Intuit prevede ora che i ricavi
si attesteranno in area 23,081 - 23,365 miliardi di dollari (+8%-9%), grazie in particolare alla divisione Global Business Solutions (fatturato atteso tra 13,068 e 13,158 miliardi). L'utile operativo rettificato
è visto in un intervallo tra 8,063 e 8,145 miliardi (+17%-18%) e l'utile diluito per azione rettificato
tra 22,88 e 23,12 dollari (+23%-24%).