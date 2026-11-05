Acquisto per Intuit
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Vigoroso rialzo per la società produttrice di software finanziari, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,46%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Intuit suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 356,7 USD, con stop loss stimato in area 329,7 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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