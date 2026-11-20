Micron Technology in discesa a New York
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di microchip, che passa di mano in perdita del 6,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Micron Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Micron Technology evidenzia un declino dei corsi verso area 625,4 USD con prima area di resistenza vista a 669,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 603,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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