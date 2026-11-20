MIT: dal 22 dicembre operativo il sestuplicamento ferroviario di Genova

Più treni e collegamenti efficienti

(Teleborsa) - Entrerà in esercizio il prossimo 22 dicembre il sestuplicamento ferroviario di Genova, un’opera strategica per il potenziamento della rete ligure, che consentirà di separare i flussi ferroviari, incrementare la capacità dell’infrastruttura e migliorare la regolarità e l’efficienza dei collegamenti. Lo rende nota una nota del MIT.



I primi benefici saranno visibili già con il nuovo orario invernale, che prevede un aumento dei treni regionali giornalieri lungo la tratta Ventimiglia-Savona-Genova, la riattivazione della fermata di Genova Via di Francia e una prima riduzione dei tempi di percorrenza su alcuni collegamenti tra Milano e Genova. Un potenziamento che offrirà nuove opportunità a pendolari, studenti e lavoratori.



L’intervento rappresenta un investimento importante per Genova e per l’intera Liguria, contribuendo a superare alcune delle storiche criticità della rete ferroviaria e a renderla più moderna ed efficiente.



Il risultato è frutto della collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, RFI, Regione Liguria e il commissario Calogero Mauceri. Un percorso seguito con particolare attenzione anche dal viceministro Edoardo Rixi, che ha accompagnato l’avanzamento dei lavori.



Con l’attivazione dei nuovi binari, Genova rafforza il proprio ruolo nel sistema ferroviario nazionale e pone le basi per un ulteriore sviluppo del trasporto regionale, con più servizi e collegamenti migliori a beneficio dei cittadini.

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