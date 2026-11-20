New York: brillante l'andamento di Travelers Company

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia di assicurazioni americana , che tratta in utile del 2,45% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Travelers Company rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big delle polizze assicurative . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 403,5 USD. Primo supporto visto a 395,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 390,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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