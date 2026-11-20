New York: brillante l'andamento di Travelers Company
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia di assicurazioni americana, che tratta in utile del 2,45% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Travelers Company rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big delle polizze assicurative. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 403,5 USD. Primo supporto visto a 395,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 390,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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