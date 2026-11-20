New York: risultato positivo per Workday
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, in guadagno del 3,42% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Workday mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -5,95%, rispetto a -9,4% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Workday, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 174,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 183. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 169,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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