New York: risultato positivo per Workday

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , in guadagno del 3,42% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Workday mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -5,95%, rispetto a -9,4% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Workday , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 174,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 183. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 169,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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