Orsero punta sugli USA con Trucco, M&A resta in agenda ma priorità all'integrazione

Gli spunti dalla conference di Banca Akros

(Teleborsa) - Orsero , gruppo attivo nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi e quotato su Euronext STAR Milan, continua a ricevere regolarmente proposte di acquisizione, favorite dal consolidamento in corso nella distribuzione ortofrutticola del Sud Europa. Nel breve termine, però, la priorità resta l'integrazione e lo sviluppo di Trucco, e il gruppo si mantiene selettivo su nuove operazioni. È quanto emerso dagli incontri con gli investitori organizzati a Milano da Banca Akros nell'ambito della conference "Appuntamento alle Colonne". Hanno partecipato il presidente Paolo Prudenziati, il CFO Edoardo Dupanloup e la responsabile investor relations Rebecca Cancellieri.



Per il management, Trucco rappresenta una piattaforma strategica per l'espansione negli Stati Uniti, più che una semplice operazione di consolidamento. La società unisce relazioni consolidate con i clienti della costa orientale a una posizione di rilievo nell'importazione di kiwi dalla Nuova Zelanda, e offre una base per crescere in altre aree del Paese. L'opportunità principale riguarda il kiwi giallo neozelandese, ancora poco diffuso negli USA. A parità indicativa di costi di coltivazione, si vende a circa il doppio del prezzo di quello verde, con margini più elevati. Il fondatore di Trucco manterrà un ruolo operativo e decisionale anche dopo il passaggio di Orsero alla maggioranza.



Il contributo economico dovrebbe essere significativo, anche se la visibilità contabile nel breve resta limitata. Il management ha indicato per Trucco ricavi annui di circa 250 milioni di dollari, con un margine EBITDA del 6% e un margine netto del 3,5-4%, superiori alla media del gruppo grazie alla maggiore esposizione a kiwi e frutta esotica. Orsero potrebbe iniziare a fornire informazioni pro forma più dettagliate da dicembre.



La crescita resterà concentrata sulle categorie a maggiore valore aggiunto, passate da circa il 24% dei ricavi nel 2016 a oltre il 40% oggi, con margini superiori a quelli di banane e ananas. L'obiettivo è aumentarne ulteriormente il peso, con particolare attenzione a kiwi, frutta esotica e altre categorie premium.

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