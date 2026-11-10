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Orsero, TP ICAP Midcap abbassa target price in vista di una trimestrale debole

Agroalimentare, Finanza, Consensus
Orsero, TP ICAP Midcap abbassa target price in vista di una trimestrale debole
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il target price (a 23 euro da 25,4 euro, upside potenziale del 62%) e confermato la raccomandazione "Buy" su Orsero, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi.

In vista della pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi del 2026, gli analisti prevedono un utile del terzo trimestre in calo, a causa di una base di confronto impegnativa e del perdurare di condizioni di mercato deboli nel segmento delle banane; si aspettano tuttavia un ritorno alla crescita dell'EBITDA rettificato su base annua nel quarto trimestre. Rivedono al ribasso le stime per l'intero esercizio: prevedono ora un EBITDA rettificato per il 2026 pari a 81,5 milioni di euro (rispetto ai precedenti 82,6 milioni di euro), collocandosi nella parte alta della guidance (78-83 milioni di euro). La riduzione dell'utile per azione (EPS) è più marcata, risentendo anche di ipotesi riviste su ammortamenti e svalutazioni, nonché di maggiori oneri finanziari netti. Il contributo di Trucco e un minore deflusso di capitale circolante dovrebbero sostenere gli utili e la generazione di cassa nel 2027.
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