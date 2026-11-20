Perde KION Group sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di carrelli elevatori e attrezzature da magazzino , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,02%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di KION Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico della società di soluzioni per la catena di approvvigionamento mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29,92 Euro con area di resistenza individuata a quota 30,47. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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