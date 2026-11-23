Francoforte: nuovo spunto rialzista per KION Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di carrelli elevatori e attrezzature da magazzino , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di KION Group rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della società di soluzioni per la catena di approvvigionamento mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29,57 Euro con area di resistenza individuata a quota 29,96. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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