Piazza Affari: movimento negativo per Tenaris

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che presenta una flessione del 2,92%.



Lo scenario su base settimanale di Tenaris rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 25,76 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 25,52. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 25,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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