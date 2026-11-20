Piazza Affari: rosso per Banco BPM

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , con una flessione del 2,20%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco BPM più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 14,41 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 14,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 13,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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