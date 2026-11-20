Piazza Affari: rosso per Banco BPM
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, con una flessione del 2,20%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco BPM più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 14,41 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 14,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 13,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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