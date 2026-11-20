Space Economy: a Bari focus su domanda pubblica e nuovi modelli di mercato

La quindicesima tappa di Spazio Italia 2.0 punta su investimenti, servizi spaziali e partnership pubblico-private per un mercato competitivo e sostenibile

(Teleborsa) - La crescita della Space Economy passa dalla capacità di trasformare infrastrutture e investimenti in servizi concreti, sostenuti da una domanda stabile e da modelli economici e finanziari sostenibili. Un percorso che richiede un'evoluzione dei meccanismi di acquisto, il coinvolgimento delle istituzioni come clienti di riferimento e nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato. Sono questi i temi al centro della quindicesima tappa degli Stati Generali della Space Economy 2026 – "Spazio Italia 2.0", svoltasi oggi presso la Fiera del Levante di Bari, nel Padiglione 152 della Regione Puglia.



L'incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell'Agenzia Spaziale Italiana e del sistema imprenditoriale per individuare le leve necessarie a favorire la creazione di mercati spaziali scalabili, in grado di sostenere gli investimenti nel tempo, rafforzare la competitività delle imprese e accompagnare la filiera italiana verso nuove opportunità di sviluppo. La conduzione della giornata di lavori è stata affidata al giornalista Giancarlo Fiume, Caporedattore TGR Puglia.



L'iniziativa, ideata dall’On. Andrea Mascaretti, ideatore e promotore degli Stati Generali della Space Economy, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space Economy, promossa da IPSE e organizzata da Inrete – Relazioni Istituzionali e Comunicazione, in collaborazione con la Regione Puglia, il Distretto Tecnologico Aerospaziale - DTA, Puglia Innovazione e tra gli sponsor Planetek, Sitael ed Exprivia.



In apertura i saluti istituzionali, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso attraverso un videomessaggio.

Nel suo intervento, l’On. Andrea Mascaretti Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy ha dichiarato: "La Space Economy cresce quando gli investimenti diventano servizi utilizzati e contratti che danno alle imprese la certezza di poter investire. I dati lo dimostrano: in Europa la domanda pubblica rappresenta oltre il 70% del mercato delle infrastrutture spaziali. In Italia, IRIDE ha mobilitato 1,1 miliardi di euro e oggi mette a disposizione delle amministrazioni 18 servizi e 110 prodotti geospaziali. Ora dobbiamo trasformare questa capacità in domanda stabile, con contratti pluriennali legati a risultati misurabili e livelli di servizio. La Pubblica Amministrazione può assumere il ruolo di anchor customer, il cliente di riferimento che apre il mercato e riduce il rischio degli investimenti. Le partnership pubblico-private sono decisive per affiancare alla domanda istituzionale capitali, competenze e capacità industriali, condividere i rischi e portare più rapidamente i servizi dalla sperimentazione all’operatività. È così che le infrastrutture spaziali generano valore per i cittadini e opportunità di crescita per le imprese italiane ed europee".



"La sfida della Space Economy - ha sottolineato l’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro della Regione Puglia Eugenio Di Sciascio - è passare dalla dimostrazione tecnologica al mercato, creando le condizioni perché innovazione, investimenti e occupazione crescano insieme. La Puglia può contribuire a questo percorso grazie a un ecosistema aerospaziale tra i più dinamici del Paese, forte di una filiera completa, di una significativa crescita dell’export, pari al 71,2% nel primo semestre 2026, e di una consolidata collaborazione tra ricerca, università e imprese. Occorre ora rafforzare strumenti capaci di mobilitare investimenti privati, sostenere le startup innovative e promuovere forme avanzate di collaborazione pubblico-privato. La Regione Puglia ha 8 avvisi attivi per più di 880 milioni di euro grazie ai quali possono investire le imprese di tutta la filiera, ma occorrono investimenti anche da parte del governo nazionale perché la Space Economy è una leva strategica non solo per la Puglia ma per tutta l’Italia. Proprio dagli Stati Generali emerge un messaggio chiaro: costruire nuovi mercati è la condizione indispensabile per trasformare l’innovazione spaziale in crescita economica e sviluppo duraturo per i territori. Un obiettivo raggiungibile solo con uno sforzo comune".



A prendere poi la parola è stato il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro e Formazione | Dipartimento Transizione Digitale della Regione Puglia Francesco Cupertino ha dichiarato: "La crescita della space economy richiede anche amministrazioni capaci di adottarne i servizi in modo efficace e verificabile. Per questo transizione digitale e formazione devono procedere insieme, sviluppando competenze nelle imprese e negli enti utilizzatori. Attraverso la rete europea NEREUS possiamo confrontare le esigenze della Puglia con quelle di altre Regioni e favorire soluzioni replicabili, ampliando le opportunità di mercato per le imprese e migliorando la qualità dei servizi pubblici".



Il Responsabile Area Strategica dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Augusto Cramarossa ha commentato: "È grande la rilevanza che ASI attribuisce alle PPP quale fattore di sviluppo del sistema spazio italiano, determinanti anche per il Documento strategico di politica spaziale nazionale. Nella logica delle collaborazioni pubblico-private, l’Agenzia partecipa direttamente a tre società di settore (e-geos, Altec e Spacelab) e ha sviluppato negli ultimi anni progetti di potenziamento dell’infrastrutturazione nazionale, promuovendo la nascita di Smart factory di satelliti, cofinanziate da fondi del PNRR e imprese italiane. La domanda istituzionale è un driver potente di innovazione: come ASI stiamo lanciando il marketplace dei servizi di osservazione della Terra offerti dalla costellazione satellitare IRIDE, che sono e saranno gratuiti per le amministrazioni pubbliche".



Dalla sperimentazione ai servizi: le condizioni per sviluppare il mercato

Il confronto ha preso in esame alcuni ambiti e progetti rappresentativi delle opportunità della Space Economy, tra cui la costellazione IRIDE, le tecnologie di In-Orbit Servicing, le Space Factory e i nuovi modelli commerciali dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Al centro, il passaggio dalle infrastrutture e dalle capacità tecnologiche già sviluppate alla loro applicazione operativa, attraverso servizi ricorrenti, flussi di ricavo prevedibili e architetture finanziarie in grado di attrarre capitali.



Domanda istituzionale e procurement performance-based

La sostenibilità del mercato spaziale richiede modelli di acquisto capaci di riconoscere il valore dei servizi e delle prestazioni erogate. In questa prospettiva, i contratti basati sui risultati e sui livelli di servizio (Service Level Agreements – SLA) rappresentano uno strumento fondamentale per collegare la domanda alle effettive performance dei servizi.



Un ruolo centrale è affidato all'attore pubblico – Ministeri, Difesa e Protezione Civile – chiamato ad assumere la funzione di cliente di riferimento attraverso accordi pluriennali di anchor tenancy. Questi strumenti consentono di garantire una capacità minima acquisita, ridurre i rischi industriali e offrire alle imprese maggiori condizioni di prevedibilità, facilitando al contempo l'accesso al capitale. In questo quadro, le garanzie di SACE e della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) possono contribuire a rendere le infrastrutture spaziali concretamente finanziabili.



Verso un mercato europeo integrato: l'Italian Space Market Creation Framework

La costruzione di un mercato spaziale sostenibile richiede anche una prospettiva europea. I servizi sviluppati dalla filiera italiana dovranno potersi rivolgere al mercato unico, superando la frammentazione e valorizzando il contributo delle piccole e medie imprese, per consolidare un ecosistema industriale competitivo e integrato a livello internazionale. L'output atteso del confronto è l'Italian Space Market Creation Framework, uno schema riproducibile pensato per guidare il passaggio dalla sperimentazione al mercato nei settori dell'Osservazione della Terra, della sicurezza, delle telecomunicazioni e della logistica nello spazio. Il documento finale intende individuare da tre a cinque servizi maturi e pronti per il mercato, le amministrazioni pubbliche acquirenti e le strutture contrattuali minime necessarie a sostenerne lo sviluppo.



Distretto Tecnologico Aerospaziale – DTA

In Puglia, il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) favorisce l'incontro e la collaborazione tra le eccellenze del settore, mettendo in rete imprese, università e centri di ricerca. Attraverso progetti di ricerca e sviluppo, formazione specialistica e trasferimento dell'innovazione tecnologica, il Distretto contribuisce a rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale e a promuovere lo sviluppo di tecnologie chiave e nuove competenze professionali. Le attività spaziano dalla progettazione di componenti e strutture per applicazioni aerospaziali allo sviluppo di sistemi di Osservazione della Terra, dalle tecnologie di propulsione alla sperimentazione di servizi satellitari per il monitoraggio ambientale e territoriale e la sicurezza dei cittadini. Attraverso reti nazionali e internazionali e una logica di sistema, il DTA sostiene la crescita e il consolidamento della filiera aerospaziale, rafforzando le sinergie tra ricerca e industria.



Il Presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) Giuseppe Acierno, ha commentato: "I partenariati pubblico-privati svolgono un ruolo centrale nel promuovere l'innovazione spaziale, unendo le competenze del settore pubblico e l'agilità di quello privato per far progredire la tecnologia, migliorare l'accesso allo spazio e creare nuove opportunità per l’industria e nuovi servizi per i cittadini. Queste collaborazioni consentono a governi e aziende private di condividere risorse, finanziamenti e conoscenze, accelerando il progresso e favorendo una più ampia commercializzazione delle tecnologie spaziali. Il nostro ecosistema e le nostre imprese, già coinvolte in rilevanti programmi nazionali ed europei sono pronte ad accettare le nuove sfide in un quadro collaborativo pubblico privato condividendo rischi, riducendo costi e tempi di sviluppo, accrescendo e consolidando il proprio mercato, lasciando al pubblico il compito di acquistare servizi senza necessariamente essere proprietario degli assets. Il distretto è pronto a mettere a sistema tutti gli assets realizzati negli anni nonché le proprie industrie ed università socie per affrontare le nuove sfide con nuovi modelli di collaborazione. In questo quadro la giornata di oggi, voluta dall’intergruppo parlamentare e dal suo Presidente Onorevole Mascaretti, può dare gambe ad uno slancio dei partenariati pubblico privati nel settore spaziale italiano".



Alla tavola rotonda è intervenuto inoltre il CEO Planetek Italia Giovanni Sylos Labini che ha dichiarato: "La Space Economy cresce quando l’innovazione diventa servizio operativo e domanda ricorrente. Dobbiamo accelerare il passaggio dalla dimostrazione al mercato, utilizzare contratti basati sulle performance e costruire una domanda istituzionale pluriennale. Questo rende gli investimenti bancabili, mobilita capitale privato e consente alle imprese di crescere su scala europea. È su questa capacità di creare mercato che si giocherà una parte importante della competitività spaziale italiana ed europea".



La CEO di SITAEL Chiara Pertosa ha commentato: "Siamo oggi a Bari per testimoniare concretamente i risultati raggiunti grazie agli investimenti del PNRR. Nel marzo 2025 abbiamo inaugurato una fabbrica di satelliti che oggi è pienamente operativa, con numerosi satelliti in fase di integrazione. Un risultato che si traduce in nuova occupazione, innovazione e creazione di valore per l’Italia e per l’Europa, grazie alle missioni satellitari che guidiamo. Il nostro Paese deve continuare a cogliere le grandi opportunità’ della Space Economy, come l'opportunità per il LEO low Direct-to-Device (D2D), che consente la connessione diretta tra telefoni cellulari e satelliti. È importante ricordare che gli investimenti pubblici nel settore spaziale possono generare un valore economico almeno doppio rispetto alle risorse impiegate: 3 miliardi di euro investiti in tre anni possono produrre un valore complessivo di almeno 6 miliardi.Investire nello spazio significa investire in occupazione, competitività, crescita economica e futuro del Paese".



Il Presidente e CEO Exprivia Domenico Favuzzi ha dichiarato: "La vera sfida è trasformare i dati provenienti dallo spazio in valore per territori e cittadini, grazie a programmi di eccellenza nell’Osservazione della Terra, come IRIDE e Copernicus, COSMO-SkyMed e PLATiNO", dichiara Domenico Favuzzi, Presidente del Gruppo Exprivia, società con oltre quarant’anni di esperienza nel trattamento e nell’analisi dei dati satellitari. "La Puglia può diventare un laboratorio avanzato nell’uso dei dati satellitari per affrontare sfide concrete, dal dissesto idrogeologico agli incendi, dalla gestione delle risorse idriche alla tutela delle coste e all’agricoltura, mettendo tecnologia e competenze al servizio delle decisioni pubbliche".







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