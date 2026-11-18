Space&Blue Economy: in Italia 46,3 miliardi di valore aggiunto, il 2,4% del Pil

Presentato il primo rapporto nazionale. Export a 18,5 miliardi (+31,4%)

(Teleborsa) - La Space&Blue Economy vale 46,3 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 2,4% del Pil nazionale, con un moltiplicatore economico di 2,1, 168.000 occupati diretti e circa 35.900 imprese. Sono i principali numeri del primo Rapporto nazionale Space&Blue Economy 2026, presentato al Mimit nell'ambito del quarto Forum Space&Blue, alla presenza del ministro Adolfo Urso. Il rapporto analizza le filiere dell'aerospazio e della cantieristica navale e nautica e le interconnessioni tra i due ecosistemi. "Si afferma come settore emergente centrale per la competitività, la sicurezza e la sovranità tecnologica dell'Italia", ha dichiarato Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana, di Si.Camera e della Camera di commercio di Frosinone-Latina.



Valore aggiunto e occupazione



Dei 46,3 miliardi, 14,8 sono prodotti direttamente dalle due filiere e 31,5 attivati nel resto dell'economia attraverso le catene di fornitura. Il moltiplicatore di 2,1 indica che ogni euro di valore aggiunto diretto ne attiva altri 2,1, contro l'1,8 dell'intera Economia del mare. Nel 2024 la cantieristica navale e nautica contribuisce al valore aggiunto diretto con 10,3 miliardi e l'aerospazio con 4,5. Gli occupati sono 168.000 (125.900 nella cantieristica, 42.100 nell'aerospazio), in crescita dello 0,8% sul 2023. Le imprese registrate al 31 dicembre 2025 sono circa 35.900.



Export



Nel 2025 le esportazioni delle due filiere raggiungono 18,5 miliardi, in aumento del 31,4% sull'anno precedente, a fronte del +3,4% dell'export italiano complessivo: 10,4 miliardi per la cantieristica e 8,1 per l'aerospazio, il 2,9% delle esportazioni nazionali. Il saldo commerciale è positivo per 12,7 miliardi.



Il rapporto



Il rapporto è realizzato dall'Osservatorio nazionale sull'economia del mare OsserMare di Informare, azienda speciale della Camera di commercio di Frosinone-Latina, con il contributo scientifico del Centro studi Tagliacarne e in collaborazione con Assonautica Italiana-Unioncamere e Space&Blue. "Con il nostro Osservatorio mettiamo a disposizione un nuovo strumento permanente di analisi e monitoraggio per misurare il contributo delle interconnessioni tra Spazio, Mare e Underwater all'economia nazionale e individuare nuove opportunità di crescita per le imprese", ha detto Acampora, ricordando che il Rapporto sull'Economia del mare è alla quattordicesima edizione e che quello sull'Underwater è stato presentato a luglio.

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