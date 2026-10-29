Argotec, round da 50 milioni di euro con Nuo per accelerare sull'internazionalizzazione

(Teleborsa) - Argotec, azienda italiana attiva nell’ingegneria spaziale e specializzata nello sviluppo e produzione di satelliti di piccole dimensioni, ha chiuso un round di investimento da 50 milioni di euro, sottoscritto da NUO Space. Fondata nel 2016, NUO è una holding di investimento di Milano, guidata da Tommaso Paoli e sostenuta da capitali di selezionate famiglie imprenditoriali italiane e internazionali, focalizzata sulla crescita globale di aziende italiane di eccellenza.



L'operazione è finalizzata a supportare la prossima fase di sviluppo e internazionalizzazione dell'azienda, riconosciuta tra le principali realtà innovatrici della space economy, rafforzandone ulteriormente il posizionamento nel mercato globale attraverso quattro direttrici di sviluppo prioritarie.



Tra gli obiettivi, c'è il consolidamento della presenza industriale e tecnologica negli Stati Uniti. In particolare, Argotec prevede di rafforzare le attività presso la facility in Florida, aumentando la capacità produttiva a servizio del mercato statunitense, e di sviluppare ulteriormente il team in California, impegnato nelle tecnologie e competenze avanzate per il settore delle telecomunicazioni.



"La chiusura di questo primo round ci consentirà di accelerare il nostro piano industriale, rafforzare la presenza internazionale e consolidare la leadership tecnologica che abbiamo costruito negli ultimi anni - ha dichiarato David Avino, Fondatore e CEO di Argotec - Questo è solo il primo passo: ci stiamo già muovendo per un nuovo aumento di capitale molto più cospicuo per cogliere opportunità di business ancora più ambiziose. Un ulteriore slancio per innovazione, espansione della produzione e potenziamento di tecnologie che renderanno i nostri satelliti sempre più intelligenti e autonomi. Siamo convinti che la crescente domanda globale di servizi spaziali apra opportunità straordinarie e stiamo lavorando per creare le condizioni che ci permettano di coglierle, anche attraverso nuove partnership strategiche".



"L’investimento in Argotec rappresenta per NUO un ulteriore passo avanti significativo verso l’obiettivo di sostenere sempre più aziende italiane di eccellenza nel loro percorso di affermazione come player globali indipendenti che crescano per generazioni - ha dichiarato Tommaso Paoli, Fondatore e CEO di NUO - Abbiamo conosciuto David e il suo team molti anni fa e seguito il loro percorso di sviluppo imprenditoriale di grande successo. Siamo entusiasti di poter dare il nostro contributo per realizzare le ambizioni di Argotec e di creare una delle aziende migliori al mondo nella space economy, come già sperimentato con Bending Spoons di cui siamo stati i primi investitori".

Condividi

```