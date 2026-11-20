Tessellis ottiene misure cautelari fino al 31 dicembre

(Teleborsa) - Tessellis , facendo seguito a quanto precedentemente comunicato, rende noto che, nell'ambito della composizione negoziata di gruppo, il Tribunale di Cagliari ha concesso le misure cautelari richieste con ricorso depositato il 5 novembre scorso.



Tali misure decorrono dal 18 novembre e restano efficaci sino al 31 dicembre prossimo, senza aver efficacia retroattiva rispetto alla scadenza delle precedenti misure protettive, intervenuta il 7 novembre. Esse pertanto non incidono sugli atti già compiuti né ricostituiscono rapporti contrattuali eventualmente cessati nel periodo intermedio.



Il Tribunale ha invece rigettato la distinta domanda cautelare volta a inibire la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, per difetto di oggetto concreto e attuale, non risultando dagli atti procedimenti pendenti a tal fine. Nelle motivazioni, ha tuttavia rilevato che, in assenza di revoca, la protezione prevista dall’art. 18, comma 4, CCII resta efficace fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza.

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